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Вторник, 14 декабря 2021, 11:10 мск

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В Венгрии семь мигрантов погибли в ДТП, уходя от погони

Фото: www.police.hu

В Венгрии минивэн, перевозивший мигрантов, попал в аварию. В результате семь человек погибли, четверо пострадали. Об этом сообщается на сайте венгерской полиции.

ДТП произошло накануне вечером в городе Морахалом, который находится недалеко от границы с Сербией. Правоохранители попытались остановить автомобиль с сербскими номерами, однако водитель не подчинился и хотел скрыться.

Во время погони минивэн врезался в дом. По последним данным, в автомобиле находились 11 человек, семь из них погибли, еще четверо получили различные травмы, в том числе водитель.

Полиция задержала того человека, что находился за рулем. Его обвиняют в торговле людьми, а также в массовой аварии со смертельным исходом. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Будапешт, Зоя Осколкова

© 2021, РИА «Новый День»

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Метки / Нелегальная миграция

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Европа, В мире, Скандалы и происшествия, Транспорт, Европа, Нелегальная миграция,