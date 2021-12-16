Долг растет: Twitter получил новый штраф в 10 млн рублей

Мировой судья Таганского района Москвы наказал социальную сеть Twitter еще на 10 млн рублей за неудаление запрещенного в России контента. Судом рассмотрены два административных дела, по обеим назначены штрафы.

«Twitter, Inc признан виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч. 2 и ч.4 ст. 13.41 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде штрафов в размере 3 млн рублей и 7 млн рублей соответственно», – сообщили в пресс-службе Таганского районного суда.

Напомним, на конец октября общая сумма наложенных на Google, Facebook и Twitter судебных штрафов достигла 140 млн рублей. На ресурсах остаются 5,5 тыс. запрещенных материалов, которые Роскомнадзор потребовал удалить.

Кроме того, мировые IT-гиганты Twitter, Facebook и WhatsApp оштрафованы в России еще и за нарушение правил локализации данных россиян на территории РФ. 10 ноября Таганский суд Москвы назначил компаниям штрафы на общую сумму в 36 млн рублей.

Москва, Наталья Рязанова

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