Раскрыта новая схема телефонных мошенников

Жительница России предупредила о новой уловке телефонных мошенников. Женщина рассказала об очередном приеме аферистов, комментируя публикацию в группе «Соседи. Белорусская-Новослободская-Маяковская» в соцсети Facebook.

По ее словам, сначала жертву донимают многочисленными звонками якобы из колл-центра. После того, как та начинает возмущаться, звонящий приносит извинения, отмечая, что она далеко не первая, кто жалуется. После этого мошенник интересуется, не хочет ли человек поставить на свой телефонный номер метку «Не звонить», чтобы его больше не беспокоили. Получив утвердительный ответ, аферист отправляет жертве код якобы для подтверждения согласия на услугу. Этот код на самом деле – ссылка на подтверждение кредита, который оформляется на потерпевшего, сообщает «Мослента».

Ранее мэр Петрозаводска Владимир Любарский рассказал о новой уловке, которую взяли на вооружение телефонные мошенники. До этого в ФСБ предупредили о мошенниках, которые выманивают у граждан деньги, представляясь спецслужбами.

Москва, Наталья Петрова

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