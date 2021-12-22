СКР возбудил дело о крупной взятке в отношении мэра Краснодара

Следственный комитет РФ сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении мэра Краснодара Андрея Алексеенко, назначенного на должность в ноябре этого года. Градоначальника подозревают в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ), информирует СКР.

Дело возбудило региональное следственное управление по материалам УФСБ по Краснодарскому краю.

По версии следствия, в 2018 году Алексеенко, будучи первым замгубернатора Краснодарского края, получил через посредника взятку – ружье стоимостью порядка 1,6 млн рублей. Оружие предназначалось за выдачу заключения курируемого им департамента о соответствии возведенной многоэтажки в Прикубанском округе Краснодара, несмотря на наличие недостатков.

В настоящее время в администрации города проводятся обыски, с подозреваемым работает следователь.

Ранее сегодня СМИ сообщили об обысках дома и в рабочем кабинете Алексеенко. Отмечалось, что главу города задержали и везут на допрос.

Как сообщал «Новый День», Алексеенко был назначен на пост мэра Краснодара на заседании городской думы 17 ноября. Ранее он покинул пост первого вице-губернатора Краснодарского края и был назначен гордумой и.о. главы Краснодара.

Надо отметить, что Алексеенко в ходе процедуры своего назначения на заседании гордумы допустил оговорку, которая стала поводом для шуток в адрес мэра в соцсетях. Он заявил в своей программной речи, что горожане ждут от властей разговоров, а не конкретных дел.

Предыдущий мэр Краснодара Евгений Первышов ушел со своего поста в конце сентября после того, как получил мандат депутата Госдумы.

Краснодар, Наталья Петрова

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