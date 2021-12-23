Twitter оштрафовали еще на 3 млн рублей

Мировой судья судебного участка № 422 Таганского района Москвы назначил очередной штраф сервису микроблогов Twitter за неудаление запрещенного в России контент. На этот раз соцсеть оштрафовали на 3 млн рублей.

Суд рассмотрел одно административное дело. Компания Twitter, Inc была признана виновной по ч.2 ст.13.41 КоАП РФ, ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 миллионов рублей, сообщается в телеграмм-канале московских судов общей юристикции.

Напомним, что 16 декабря Twitter был оштрафован на 10 млн рублей за неудаление запрещенной в России информации. Общая сумма наложенных на компанию штрафов достигает нескольких десятков миллионов рублей.

Как сообщал «Новый День», на конец октября общая сумма наложенных на Twitter, Google иFacebook судебных штрафов достигла 140 млн рублей. На ресурсах остаются 5,5 тыс. запрещенных материалов, которые Роскомнадзор потребовал удалить.

Москва, Наталья Петрова

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