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Понедельник, 27 декабря 2021, 11:06 мск

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В Забайкалье прорвало дамбу и снесло насыпь

У поселка Кокуй Сретенского района Забайкалья грунтовыми водами прорвало дамбу. Аварию устраняют работники экстренных служб. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

«К сожалению, одну из двух созданных в Кокуе дамб властям района не удалось удержать. Вода пошла в сторону села. Сейчас по водоотводным каналам постараемся отвести воду в реку, после чего приступим к восстановлению дамбы», – сообщил губернатор края Александр Осипов.

В МЧС добавили, что к ликвидации последствий прорыва дамбы привлечены 11 человек. Угрозы населенному пункту нет.

Чтобы остановить распространение водных потоков, рабочие с помощью тяжелой техники дважды пытались возвести насыпь. Однако из-за интенсивности потока ее размывало. Сейчас специалисты проводят водоотводную канаву.

Чита, Зоя Осколкова

© 2021, РИА «Новый День»

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Метки / Наводнение

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