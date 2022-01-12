Число мошенничеств в России выросло на 6,5% за год

Количество дел о мошенничестве в России увеличилось на 6,5% по сравнению с 2020 годом. Частично рост произошел из-за афер с недвижимостью, пояснили эксперты.

За 11 месяцев прошлого года в стране выявили 281,9 тыс. случаев мошенничества. 617 инцидентов пришлись на обман дольщиков при строительстве жилья. За тот же период 2020 года преступлений по статье 159 УК РФ зарегистрировали на 6,5% меньше. Число афер с применением информационных технологий увеличилось на 13,7%, следует из данных Генпрокуратуры.

Эксперты назвали причиной популярность дистанционных продаж, к которым россияне привыкли за время пандемии, пишут «Известия». Рост онлайн-покупок составил около 40%, чем воспользовались мошенники. Появилось множество посредников по организации ипотеки, которые после оплаты их услуг не совершают никаких действий в пользу клиента.

Как сообщал «Новый День», появилась новая схема мошенничества для бизнеса. Во время онлайн-переговоров к обсуждению подключается третья сторона, подменяя одного из будущих партнеров. Злоумышленники заключают сделку, получают деньги и исчезают.

Москва, Наталья Рязанова

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