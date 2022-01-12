В Новосибирской области «заминировали» 12 судов и здания ФНС. Полиция проводит проверку

В Новосибирской области 12 судов, а также налоговые органы получили по электронной почте письма с угрозами взрывов. Здания судов и ФНС проверяют на наличие взрывных устройств.

По информации управления судебного департамента по региону, письма о минировании получили семь судов в городе Новосибирске и пять судов в Новосибирской области. Персонал и посетители были эвакуированы. Сейчас здания судов проверяют сотрудники полиции.

После сообщений об угрозе взрывов полиция проверила все здания Федеральной налоговой службы в регионе, передает РБК Новосибирск со ссылкой на пресс-службу регионального УФНС. Опасных предметов не обнаружено.

Как сообщал «Новый День», сегодня утром массовая эвакуация школ и вузов из-за сообщений о минировании прошла в Екатеринбурге. По данным департамента образования, эвакуированы 93 школы. Также стало известно об эвакуации Горного университета, ЕГТИ, Уральской консерватории и УрГУПС.

Накануне электронные письма о минировании поступили в 13 московских судов – Мосгорсуд и 12 районных судов. Сотрудников и посетителей эвакуировали. Здания судов проверили оперативные службы. Информация об угрозе взрывов не подтвердилась.

Новосибирск, Наталья Петрова

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