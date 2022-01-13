В Чувашии более 40 детей отравились в школьной столовой

Более 40 школьников обратились за медицинской помощью после обеда в столовой школы № 16 города Новочебоксарска в Чувашии. Занятия пропустили 197 учеников, пожаловавшихся на температуру и тошноту.

По данным Следственного комитета, 11 января многие школьники вернулись с занятий со слабостью, расстройством желудка и жаром. Родители более 40 ребят обратились к медикам за помощью, одного ребенка положили в больницу.

«Проводится доследственная проверка по факту массового заболевания учащихся школы № 16 Новочебоксарска. Проведен осмотр помещений учебного заведения, опрашиваются очевидцы», – рассказали в управлении СКР по республике. Председатель СКР Александр Бастрыкин поставил ход и результаты проверки на контроль.

Прокуратура республики также проводит проверку, чтобы оценить действия сотрудников школы и предприятия, которое организовало питание школьников.

Как сообщал «Новый День», в конце 2021 года 30 учеников младших классов брянской школы обратились за помощью с признаками острого гастроэнтероколита. В Туве 116 воспитанников кадетского корпуса отравились капустным салатом и попали в больницу. Специалисты Роспотребндзора обнаружили в салате золотистый стафилококк.

Новочебоксарск, Наталья Рязанова

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