В Подмосковье школьник умер во время допзанятий

Мальчик умер во время занятий по футболу после уроков в школе подмосковного Королева. Проводится доследственная проверка, рассказали в главке Следственного комитета по Московской области.
ЧП случилось 14 января на спортивной площадке школы. Ученик четвертого класса пришел на допзанятия по футболу, но во время игры почувствовал себя плохо. К приезду скорой школьник был без сознания.
«Приехавшие сотрудники скорой помощи проводили реанимационные мероприятия, однако по их результатам констатировали смерть ребенка», – цитирует ведомство ТАСС.
СКР проводит доследственную проверку, назначена экспертиза для установления причины смерти ребенка. предварительно, у мальчика не было противопоказаний для занятий футболом.
Напомним, в Комсомольске-на-Амуре семиклассник умер после драки на уроке. Один из спорщиков ударил второго по голове, и школьник скончался до приезда скорой помощи.
Королев, Наталья Рязанова
© 2022, РИА «Новый День»
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