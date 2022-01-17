Суд в Москве оштрафовал Google на 4 млн рублей

Мировой судья Таганского района Москвы назначил американской компании Google штраф за неудаление запрещенного контента. Сумма административного наказания компании увеличилась на четыре миллиона рублей.

«Google признан виновным по ч.2.1 ст. 13.40 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4 000 000 рублей», – говорится в сообщении суда.

Напомним, американского IT-гиганта несколько раз штрафовали за запрещенный контент в поисковой выдаче, который Роскомнадзор предписал удалить. 12 января Google, Facebook/Meta и WhatsApp внесли в российскую казну 22 млн рублей по назначенным ранее штрафам.

В конце 2021 года суд впервые применил к Google оборотный штраф в размере 7,2 млрд рублей. наказание было назначено за нарушение порядка ограничения доступа к информации.

Москва, Наталья Рязанова

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