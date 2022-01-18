Липчанка и ее сын попались на выращивании конопли

Полиция поймала на выращивании элитных сортов конопли 55-летнюю жительницу Липецка и ее 31-летнего сына. В из квартире изъяли 15 наркосодержащих кустов.

Мужчина занимался растениями: ухаживал, регулярно подкармливал удобрениями. Матери отводилась роль переработчика. Затем наркотик упаковывали и сбывали через знакомых или закладки.

«В квартире полицейские обнаружили оборудованную «лабораторию» по незаконному производству наркотиков. Изъято более 150 грамм марихуаны и 15 кустов растений. Возбуждены уголовные дела о незаконных производстве, сбыте наркотических средств», – рассказали в областной УМВД.

За семейный подряд матери и сыну грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, житель Саратовской области оборудовал в гараже ферму по выращиванию конопли. Полицейские изъяли 205 кустов каннабиса.

Липецк, Наталья Рязанова

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