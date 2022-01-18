В Костроме футбольного тренера арестовали за домогательства

Суд в Костроме взял под стражу тренера футбольной женской команды по делу о домогательствах. Мужчину подозревают в приставаниях к девочкам 15-16 лет, которых он тренировал.

«Суд постановил избрать меру пресечения в отношении подозреваемого в виде заключения под стражу сроком на два месяца», – сообщили в пресс-службе Свердловского районного суда Костромы.

По версии следствия три несовершеннолетние девочки пострадали от домогательств тренера. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 134 УК РФ(действия сексуального характера с лицом младше 16 лет) и ч. 3 ст. 135 УК РФ (развратные действия в отношении двух или более лиц).

Как сообщал «Новый День», в Башкирии тренера по кикбоксингу объявили в розыск по подозрению в изнасиловании 14-летней воспитанницы. Следователи возбудили в отношении 33-летнего мужчины уголовное дело.

Кострома, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»