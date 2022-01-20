На Кубани следователя задержали с поличным за получение взятки

В Краснодарском крае следователь задержан при получении взятки. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на региональное управление ФСБ России.

Отмечается, что сотрудник СУ УМВД по Краснодару получил от предпринимателя 1,5 млн рублей за уход от ответственности по ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией).

Спецслужба не исключает, что следователь может быть причастен к другим эпизодам противоправной деятельности. Расследование продолжается. В интересах следствия личность правонарушителя не раскрывается.

В ближайшее время материалы уголовного дела будут переданы управлению СКР по Краснодарскому краю.

Краснодар, Зоя Осколкова

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