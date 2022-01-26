На Алтае выгнавшая сына на мороз женщина покусала полицейских

Следователи на Алтае предъявили новое обвинение местной жительнице, выгнавшей сына голышом на мороз. Женщина покусала двух сотрудников полиции, забиравших детей из семьи.

Следователи выяснили, что 21 января жительница села Селезнево Алтайского края выставила на мороз пятилетнего пасынка, когда ей показалось, что мальчик плохо себя ведет. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних прибыли в неблагополучную семью, чтобы забрать детей.

«Для воспрепятствования законным действиям должностных лиц, обвиняемая применила насилие в отношении участкового уполномоченного полиции, прокусив зубами кисть его руки. А в служебном кабинете отдела полиции укусила инспектора ПДН», – рассказали в краевом управлении Следственного комитета.

К обвинениям в ненадлежащем воспитании детей и побоях в отношении несовершеннолетних детей добавилось обвинение в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Женщину и ее сожителя арестовали на время следствия.

Ранее следователи выяснили, что 31-летняя обвиняемая и ее сожитель 34 лет долгое время кулаками воспитывали сыновей 2020, 2016 и 2015 годов рождения. У детей не было необходимой одежды и продуктов, мать не заботилась об их чистоте, часто выпивала в их присутствии, не водила в детский садик. И не останавливала сожителя, систематически колотившего и издевавшегося над детьми.

Барнаул, Наталья Рязанова

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