Замглавы Иркутского района и начальник отдела попались на «крышевании» стройфирмы

Следственный комитет задержал замглавы администрации Иркутского района и начальника отдела капитального строительства комитета по управлению муниципальным имуществом по делу о взятке. Они получили 13 млн рублей за покровительство строительной фирмы.

По версии следствия, в 2021 году чиновники получили от подрядчика не менее 13 млн рублей за общее покровительство. Должностные лица также обещали без замечаний принять работы по монтажу здания школы-детского сада в поселке Большое Голоустное в рамках муниципального контракта.

«Предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору). Должностные лица администрации Иркутского района задержаны. Решается вопрос об избрании им меры пресечения», – рассказали в управлении СКР по региону.

Напомним, в России за девять месяцев 2021 года число уголовных дел о коррупции выросло на 15%, а ущерб от коррупционных преступлений составил 13 млрд. рублей, подсчитали в Следственном комитете. Генпрокуратура России предложила ужесточить наказание для мелких взяточников, действовавших в группе или прибегнувших к вымогательству.

Иркутск, Наталья Рязанова

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