Первый заммэра Орла попался на хищении 15 млн из бюджета

Первый заместитель мэра Орла Олег Минкин стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве на 15 млн рублей (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Город выделил на ремонт площади Маршала Жукова 71 млн рублей, часть из которых была похищена.
Прокуратура и УФСБ России по Орловской области проверили, на что потрачены выделенные из бюджета деньги. И нашли перерасход в 15 млн рублей. Дальнейшие проверки привели к Олегу Минкину.
«В отношении первого заместителя мэра возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). 27 января проведены обыски, Олег Минкин задержан», – рассказали в областной прокуратуре.
Ведомстве взяло ход расследования на контроль.
Напомним, врио вице-губернатора Тамбовской области Владимир Громов арестован по делу о хищении более 25 млн рублей. Бюджет заплатил эту сумму поставщикам товаров для детских садов, но большая часть из 90 договоров по факту оказалась не исполненной.
Орел, Наталья Рязанова
© 2022, РИА «Новый День»
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