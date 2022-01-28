Просидел в канализации полсуток: пропавшего под Тверью мальчика нашли живым

Пропавшего в городе Торопец Тверской области семилетнего мальчика нашли живым в канализационном колодце. Ребенок провалился в канализацию и просидел там полсуток. Ребенок получил сильное переохлаждение и был доставлен в больницу. Об этом информирует телеграм-канал «112».

Ранее сообщалось, что ребенок пропал накануне после похода в продуктовый магазин. По данным регионального управления СК РФ, около 17:00 мальчик зашел в магазин, потом вышел и ушел в неизвестном направлении. С тех пор его никто не видел. По факту пропажи мальчика было возбуждено уголовное дело по статье «убийство малолетнего».

Ребенка искали волонтеры, следователи, полицейские и местные жители. Мальчика нашли сегодня утром в канализационном колодце. Оказалось, что ребенок провалился в люк и просидел в канализации всю ночь, пишет «112». По его данным, мальчика госпитализировали с сильным переохлаждением, он находится в сознании.

Тверь, Наталья Петрова

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