В Карачаево-Черкесии убили справлявшего нужду на обочине туриста

В Карачаево-Черкесии убили туриста из Москвы. Причиной конфликта послужило то, что москвич уходил в туалет на обочине дороги. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Семь путешественников направлялись в Архыз из аэропорта Минеральных Вод. Они сделали остановку и один из них отошел в сторону, чтобы справить нужду. В этот момент к туристам подъехал автомобиль, из которого вышли местные жители.

Завязалась ссора. Конфликт закончился тем, что один из местных ударил туриста ножом. От полученного ранения пострадавший скончался по пути в больницу.

Подозреваемые скрылись с места преступления. Региональное управление СКР возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Правоохранители установили личность убийцы и объявили его в федеральный розыск.

Черкесск, Зоя Осколкова

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