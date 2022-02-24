Украинские военные обстреляли пограничный пункт в Курской области

В Курской области подвергся обстрелу со стороны Украины пограничный пункт. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Инцидент произошел около десяти утра на пункте пропуска Теткино Пограничного управления ФСБ России по Курской области. Как уточнили в ЦОС, пострадавших в результате обстрела не было, передает «Интерфакс».

В спецслужбе добавили, что огневая точка была подавлена ответным огнем российских пограничников.

Напомним, президент Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции в Донбассе. После этого в нескольких городах Украины были слышны взрывы. Украинские власти заявили о том, что российские военные применили ракетные удары, однако в Минобороны РФ эту информацию опровергли.

Курск, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»