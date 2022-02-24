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Четверг, 24 февраля 2022, 13:24 мск

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В Белгородской области зафиксированы разрушения из-за долетевших снарядов

В Белгородской области зафиксировали несколько инцидентов, связанных с долетевшими с Украины снарядами. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«У нас есть… разрушения, насчитали шесть эпизодов», – сказал Гладков на заседании областной думы. Он не стал уточнять детали и не назвал территории, где это произошло. Губернатор добавил, что в настоящее время это компетенция следственных органов, передает РИА «Новости».

Ранее в Белгородской области отменили занятия в школах и детских садах в муниципалитетах, которые граничат с Украиной.

Напомним, президент Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции в Донбассе. После этого в нескольких городах Украины были слышны взрывы. Украинские власти заявили о том, что российские военные применили ракетные удары. Однако в Минобороны РФ эту информацию опровергли, сообщив, что российские военные, используя высокоточные средства поражения, выводят из строя объекты ПВО, военные аэродромы и авиацию, военную инфраструктуру Украины. Мирному населению ничего не угрожает.

Белгород, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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