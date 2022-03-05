В Мариуполе 200 человек оказались под завалами взорванного радикалами дома

Боевики взорвали жилой дом в Мариуполе. Под завалами оказались люди. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

По его словам, боевики «Азова»* привели в действие заложенные ранее взрывные устройства, в результате чего произошло обрушение дома на бульваре Меотиды. В подвале под обломками оказались около 200 местных жителей вместе с детьми.

Сегодня на юго-востоке Украины введен режим тишины для открытия гуманитарных коридоров, по которым могут выйти из зоны боевых действий мирные жители Мариуполя и Волновахи. Об этом сообщили в Минобороны России.

При этом Пушилин отметил, что информацию о гуманитарных коридорах крайне трудно донести до горожан. Так в пятницу по гуманитарному коридору из Мариуполя вышла только лишь одна семья из пяти человек. «Они смогли буквально чудом пробраться, минуя националистов, и выйти по данному гуманитарному коридору», – уточнил глава ДНР.

* организация, запрещенная на территории РФ.

Мариуполь, Зоя Осколкова

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