российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 16 марта 2022, 16:23 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В ростовской гостинице мужчина убил двоих и покончил с собой

В Ростовской области обнаружили мертвыми три человека. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Как сообщает региональное управление СКР, трагедия произошла в гостиничном комплексе города Аксай. По данным следствия, 50-летний мужчина выстрелил из огнестрельного оружия в свою жену и посетителя бассейна. От полученных ранений потерпевшие скончались на месте. Тело подозреваемого обнаружили за пределами комплекса.

Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

«В настоящее время по уголовного делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», – добавили в СКР.

Ростов-на-Дону, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Убийства

Американец застрелил троих детей в церкви в Калифорнии / СКР задержал астраханца за убийство школьницы / На берегу Волги обнаружили труп 14-летней девочки / В Карачаево-Черкесии убили справлявшего нужду на обочине туриста / В Мексике с начала года убили пять журналистов / Житель Пскова забил мать до смерти / Жителя Марий Эл арестовали за поджог квартиры с тремя женщинами внутри / В Италии мужчина застрелил четверых родственников

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Юг России, Россия, Скандалы и происшествия, Убийства,