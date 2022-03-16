В ростовской гостинице мужчина убил двоих и покончил с собой

В Ростовской области обнаружили мертвыми три человека. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Как сообщает региональное управление СКР, трагедия произошла в гостиничном комплексе города Аксай. По данным следствия, 50-летний мужчина выстрелил из огнестрельного оружия в свою жену и посетителя бассейна. От полученных ранений потерпевшие скончались на месте. Тело подозреваемого обнаружили за пределами комплекса.

Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

«В настоящее время по уголовного делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», – добавили в СКР.

Ростов-на-Дону, Зоя Осколкова

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