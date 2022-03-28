Обманутый муж создал арбалетную систему для убийства соперника

В Красноярском крае раскрыли убийство мужчины. Оказалось, что он стал жертвой бывшего мужа своей возлюбленной. Чтобы совершить расправу, преступник соорудил арбалетную систему с шестью стрелами, а после неудавшейся попытки привлек родственника.

История началась в 2020 году, когда житель Шушенского района нашел в Сети свою давнюю возлюбленную и написал ей. В результате общения женщина развелась со своим супругом и переехала вместе с детьми жить к мужчине из Курской области, сообщает СУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Бывший супруг решил отомстить разлучнику, приехал к жене и попытался уговорить ее вернуться, получив отказ, он выследил соперника и вступил с ним в конфликт. Затем злоумышленник вернулся домой, где начал обдумывать план мести. Подозреваемый изменил внешность, сконструировал автоматическую арбалетно-пружинную систему из шести стрел, которую встроил в пассажирское сиденье автомобиля и вернулся обратно в Шушенское. На протяжении нескольких дней мужчина жил в машине, следил за потерпевшим, изучая его маршруты и время передвижения, выбирая оптимальный момент для нападения.

31 июля 2021 года мститель предложил своей жертве подвезти до дома, соперник не узнал в нем бывшего мужа своей возлюбленной и согласился. По пути подозреваемый привел в действие устройство, из которого только одна стрела достигла цели. Пострадавшему удалось сбежать, при этом преступник напал на него с ножом. Благодаря своевременно оказанной помощи потерпевший остался жив.

Однако своего преступного умысла обманутый супруг не оставил и привлек своего родного брата. В этот раз довести задуманное удалось до конца. 27 октября 2021 года брат подозреваемого совершил убийство мужчины, после чего скрылся с места преступления.

Следователи установили все обстоятельства произошедшего и выяснили личности преступников. Мужчин задержали в Курской области и этапировали в Красноярск, где в ближайшее время им будет предъявлено обвинение.

Красноярск, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»