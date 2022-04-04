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Понедельник, 4 апреля 2022, 11:36 мск

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В Казахстане вагоны сошедшего с рельсов поезда упали в реку

В Казахстане 18 вагонов грузового поезда сошли с рельсов, несколько из них упали в реку. Об этом сообщает пресс-служба национальной железнодорожной компании «Казахстан темир жолы» (КТЖ).

Авария произошла на железнодорожном участке Оскемен – Кумыстау Восточно-Казахстанской области. Установлено, что поезд двигался со скоростью 37 км/час.

«Два сошедших вагона, груженные рудой, являются собственностью России. Еще 16 вагонов принадлежат ТОО «Казцинктемиртранс», груженные шлаком», – говорится в сообщении компании.

На месте происшествия ведутся восстановительные работы. Создана специальная комиссия для расследования причин ЧП.

Нурсултан, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Казахстан

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