В Казахстане вагоны сошедшего с рельсов поезда упали в реку

В Казахстане 18 вагонов грузового поезда сошли с рельсов, несколько из них упали в реку. Об этом сообщает пресс-служба национальной железнодорожной компании «Казахстан темир жолы» (КТЖ).
Авария произошла на железнодорожном участке Оскемен – Кумыстау Восточно-Казахстанской области. Установлено, что поезд двигался со скоростью 37 км/час.
«Два сошедших вагона, груженные рудой, являются собственностью России. Еще 16 вагонов принадлежат ТОО «Казцинктемиртранс», груженные шлаком», – говорится в сообщении компании.
На месте происшествия ведутся восстановительные работы. Создана специальная комиссия для расследования причин ЧП.
Нурсултан, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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