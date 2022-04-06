В Казахстане голый мужчина бегал по взлетно-посадочной полосе

В аэропорту Алма-Аты задержали мужчину, который пробрался на летное поле. Нарушитель был пьян и снял с себя всю одежду. Об этом сообщает пресс-служба Департамента полиции на транспорте.

В соцсетях появилось видео, на котором голый мужчина перелезает через высокий забор и бежит на взлетно-посадочную полосу. Позже стало известно, что нарушителя задержали сотрудники службы авиационной безопасности.

25-летний мужчина вел себя неадекватно, по результатам медосвидетельствования он находился в состоянии алкогольного опьянения легкой степени.

В отношении нарушителя составили три административных протокола – за появление в общественном месте в состоянии опьянения, за мелкое хулиганство и за проникновение на территорию аэропорта без соответствующего разрешения. Его судьбу определит суд.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»