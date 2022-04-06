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Среда, 6 апреля 2022, 16:02 мск

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В Башкирии спецслужбы задержали пособника террористов

Жителя Уфы подозревают в содействии террористической деятельности. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

По данным спецслужбы, мужчина занимался финансированием запрещенной в РФ террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам». Деньги под прикрытием благотворительности направлялись на нужды боевиков в Сирии.

«Задержанный состоял в разветвленной межрегиональной сети, осуществлявшей сбор, аккумулирование и перевод денежных средств на счета и банковские карты, зарегистрированные на третьих лиц», – говорится в сообщении.

В настоящее время с подозреваемым проводятся мероприятия в рамках возбужденных уголовных дел о содействии террористам. При обысках правоохранители нашли и изъяли средства коммуникации, платежные инструменты, а также документы, подтверждающие его противоправную деятельность.

Уфа, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Терроризм

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Поволжье, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Терроризм,