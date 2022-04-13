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Среда, 13 апреля 2022, 14:06 мск

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В Казахстане два человека попали под лавину

Лавина сошла в горах близ Алма-Аты. По данным экстренных служб, под снежными завалами могли оказаться два человека. Об этом сообщает городской департамент по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о сходе лавины в районе пика Молодежный поступило сегодня днем. Предполагается, что в зоне бедствия находились два человека.

Проводится поисково-спасательная операция, в которой принимают участие 26 человек, а также шесть единиц техники и два кинологических расчета.

Алма-Ата, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Казахстан

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