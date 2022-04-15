Мошенники предлагают фейковые приложения банков для Android

Мошенники массово предлагают скачать фейковые приложения банков и программ для обхода блокировки, предупредили в Роскачестве. Вместо официальных приложения для системы Android обманутые граждане скачивают вредоносное ПО.

Из AppStore и Google Play исчезли приложения ряда российских банков, включая Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, «Открытие», «Промсвязьбанк». Мошенники предлагают установить на смартфон якобы альтернативную версию банковских приложений. Они подделывают профиль, представляясь банком, чтобы вызвать больше доверия.

«Роскачество призывает ни в коем случае не скачивать файлы или приложения из незнакомых источников. Это может повлечь за собой заражение устройства вирусным ПО и полную или частичную потерю средств на банковских счетах», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

В Роскачестве призвали получать всю информацию с официальных сайтов банков.

Как сообщал «Новый День», злоумышленники начали использовать новости о санкциях как предлог для обмана россиян. Граждан пугают запретом на получение наличных в банкоматах и отключением от системы переводов SWIFT, заставляя переводить деньги на резервный счет.

Москва, Наталья Рязанова

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