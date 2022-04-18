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Понедельник, 18 апреля 2022, 12:54 мск

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Спецслужбы предотвратили теракт в Карачаево-Черкесии

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Черкесске, задержаны трое сторонников запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство».

По данным спецслужбы, трое российских граждан готовили нападение на один из объектов органов власти по указанию боевиков ИГ (запрещена в РФ).

При обыске дома у задержанных изъяли компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, схему с объектом, выбранного для теракта, а также средства связи с террористическим контентом, переписка с боевиками.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 ч. 2 ст. 205 УК РФ «Приготовление к террористическому акту в составе группы лиц» и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ «Участие в деятельности террористической организации», передает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ РФ.

Следственные действия в отношении радикалов продолжаются.

Напомним, в ноябре 2021 года в Карачаевском районе Карачаево-Черкесии в ходе контртеррористической операции были уничтожены двое вооруженных боевиков, прятавшихся в горах. Они отказались сдаться правоохранителям и открыли огонь. Ответными выстрелами бандиты были убиты.

Черкесск, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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