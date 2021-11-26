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Пятница, 26 ноября 2021, 12:31 мск

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В Карачаево-Черкессии ликвидировали двух террористов

В Карачаево-Черкесской Республике ликвидировали двух боевиков. По данным спецслужб, злоумышленники планировали теракт.

Как сообщили «Интерфаксу» в информцентре Национального антитеррористического комитета (НАК), бандиты прятались в горах. Их обнаружили и заблокировали.

На требование сложить оружие и сдаться правоохранителям преступники открыли огонь. Ответными выстрелами они были уничтожены.

Ранее в Карачаевском районе республики был объявлен режим КТО. Контртеррористическая операция проходила недалеко от города Карачаевска, вблизи трассы Каменномост – Учкулан, а также в горно-лесистой местности в районе слияния рек Индыш и Кубань.

Черкесск, Зоя Осколкова

© 2021, РИА «Новый День»

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Метки / Боевики на Северном Кавказе

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Кавказ, Юг России, Россия, Скандалы и происшествия, Боевики на Северном Кавказе, Терроризм,