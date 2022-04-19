В доме напавшего на полицейского мужчины нашли труп девушки

В Волгограде правоохранители расследовали дело о нападении на инспектора ДПС и обнаружили труп девушки, которую считали пропавшей. Об этом сообщает региональное управление СКР.

13 апреля на посту ДПС полицейские остановили легковой автомобиль, у одного из пассажиров не оказалось при себе документов. Мужчину пригласили в помещение поста для установления личности, где он достал травматический пистолет и выстрелил в грудь полицейскому, а затем попытался сбежать.

Во время побега стрелявший смертельно ранил себя. Было возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

В ходе расследования удалось установить причастность фигуранта дела о стрельбе к исчезновению 18-летней девушки. О пропаже 15 апреля заявил отец, по его словам, дочь не выходила на связь в течение недели. Было возбуждено уголовное дело об убийстве.

Свидетели рассказали следователям, что видели, как девушка заходила в дом к тому мужчине, который стрелял в полицейского. В ходе осмотра правоохранители нашли бурые пятна, а в подвале обнаружили труп пропавшей. Расследование продолжается.

Волгоград, Зоя Осколкова

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