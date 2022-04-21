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Четверг, 21 апреля 2022, 13:57 мск

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СМИ: Греция собирается отпустить задержанный российский танкер

Власти Греции решили освободить задержанный ранее российский танкер «Пегас». Об этом сообщает газета «Kathimerini».

О задержании российского танкера стало известно 19 апреля. «Пегас» должен был перегрузить нефть на другое судно, но был задержан из-за антироссийских санкций. Танкер с 19 моряками на борту стоит на якоре в порту Каристос на острове Эвбея.

Приказ о задержании был дан Управлением по борьбе с легализацией доходов от преступной деятельности в рамках санкций ЕС и НАТО, введенных в отношении судов, представляющих интересы России. По данным издания, это же управление издало новый приказ об освобождении танкера.

Афины, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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