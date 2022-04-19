Танкер с российским флагом заблокировали в порту Греции

В Греции задержали танкер «Пегас», который ходит под российским флагом. Об этом сообщает «Афинско-Македонское агентство новостей» (АМНА). Известно, что на борту находятся 19 моряков.

Танкер стоит на якоре в порту Каристос на острове Эвбея. Приказ о задержании судна был дан Управлением по борьбе с легализацией доходов от преступной деятельности в рамках санкций ЕС и НАТО, введенных в отношении судов, представляющих интересы России.

Отмечается, что танкеру требовался ремонт и его отбуксировали до полуострова Пелопоннес, где нефть должны были перегрузить на другое судно. Однако из-за плохой погоды «Пегас» встал на якорь у Каристоса.

По данным собеседников агентства, знакомых с ситуацией, санкции распространятся только на сам танкер. Груз под арест не попал.

Афины, Зоя Осколкова

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