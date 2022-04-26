В Тверской области студент хотел устроить теракт 9 мая

Учащийся колледжа в Тверской области планировал совершить теракт 9 мая 2022 года. Юноша был сторонником украинской неонацистской организации.

Как сообщается в ежегодном докладе генпрокурора РФ Совету Федерации, студент являлся приверженцем экстремистской идеологии, разделял националистические, ксенофобские взгляды и испытывал неприязнь к представителям «не белой» расы.

Он хотел совершить теракт в период празднования в 2022 году 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Целью злоумышленника был объект транспортной инфраструктуры, передает ТАСС.

В настоящее время по данному факту расследуется уголовное дело.

Тверь, Зоя Осколкова

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