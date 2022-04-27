Бригадир до смерти забил рабочего за пьянство

В Нижегородской области задержали мужчину, который убил строителя за то, что тот пил алкоголь на рабочем месте. Об этом сообщает региональное управление СКР.

По данным следствия, преступление было совершено 23 апреля. 30-летний бригадир из Томска пришел на стройку и обнаружил там своих подчиненных, которые распивали спиртные напитки.

Начальник разозлился и избил одного из рабочих. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». Задержанный отказывается давать показания. Расследование продолжается.

Нижний Новгород, Зоя Осколкова

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