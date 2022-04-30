Украинский самолет атаковал поселок в Брянской области

Сегодня утром в Брянской области произошло новое ЧП: российскими средствами противовоздушной обороны был обнаружен военный самолет Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Сегодня утром, в 6:50, российскими средствами противовоздушной обороны был обнаружен самолёт ВСУ. При выполнении действий, направленных на недопущение проникновения объекта на территорию Российской Федерации, в населённый пункт Жеча Стародубского округа попало 2 снаряда», – уточнил Богомаз в своем комментарии в соцсетях, опубликовав также фото с места ЧП.

Источник: аккаунт губернатора Брянской области в соцсети «ВКонтакте»

По его словам, в результате происшествия взрывной волной повредило обшивку технологических зданий нефтеналивного терминала. Второй снаряд повредил прилегающую территорию.

«В настоящее время на месте работают оперативные службы. Жертв нет. Ведутся оперативные мероприятия», – отметил губернатор Брянской области.

Стоит отметить, что это не первое подобное ЧП. Накануне в Брянской области со стороны Украины обстреляли погранпункт ФСБ в районе Белая Березка. В середине апреля украинские вооруженные силы обстреляли поселок Климово в Брянской области. В результате обстрела пострадали семь человек, загорелись два жилых дома. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Брянск, Светлана Антонова

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