В Китае десять человек погибли при падении автобуса в реку

В Китае микроавтобус с пассажирами упал в реку. В результате все находившиеся в нем люди погибли. Проводится расследование.
Авария произошла накануне вечером в городе Шаогуань китайской южной провинции Гуандун. Микроавтобус упал в реку с плотины электростанции и утонул.
На место прибыли сотрудники экстренных служб, они подняли транспортное средство на поверхность. Все находившиеся в салоне 10 человек погибли, сообщили городские власти.
Правоохранители опросили очевидцев и выяснили, что микроавтобус возвращался из городка Шилитин в уезд Жэньхуа. По неизвестной пока причине, водитель потерял управление, машина врезалась в бетонный блок, а затем ударилась об ограждение и упала в реку.
Пекин, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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