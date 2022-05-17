российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 17 мая 2022, 14:45 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Китае десять человек погибли при падении автобуса в реку

В Китае микроавтобус с пассажирами упал в реку. В результате все находившиеся в нем люди погибли. Проводится расследование.

Авария произошла накануне вечером в городе Шаогуань китайской южной провинции Гуандун. Микроавтобус упал в реку с плотины электростанции и утонул.

На место прибыли сотрудники экстренных служб, они подняли транспортное средство на поверхность. Все находившиеся в салоне 10 человек погибли, сообщили городские власти.

Правоохранители опросили очевидцев и выяснили, что микроавтобус возвращался из городка Шилитин в уезд Жэньхуа. По неизвестной пока причине, водитель потерял управление, машина врезалась в бетонный блок, а затем ударилась об ограждение и упала в реку.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Китай

Tesla отзывает в Китае свыше 100 тысяч электромобилей / В России резко выросла потребность в специалистах со знанием китайского / Китай пока не готов открывать для туристов сухопутную границу с Россией / Китайский полковник допустил размещение войск НАТО под Петербургом / В Китае 40 человек пострадали в съехавшем со взлетной полосы самолете / В Китае предложили объединить страны, сохранившие нейтралитет по ситуации на Украине / Китай устроил экономике стресс-тест на случай санкций / В Китае вслед за Россией заговорили о рисках третьей мировой войны

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, Транспорт, Китай,