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Среда, 18 мая 2022, 10:04 мск

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В Махачкале уничтожены планировавшие теракт боевики

Скриншот видео НАК

В Ленинском районе Махачкалы в ходе контртеррористической операции уничтожены двое боевиков, готовивших теракт на одном из объектов энергетики дагестанской столицы. Об этом сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в Республике Дагестан органами безопасности была получена информация о скрывающихся в Ленинском районе Махачкалы вооруженных бандитах, намеревающихся совершить теракт на одном из объектов энергетики города», – отметили в НАК.

Правоохранители обнаружили боевиков в районе электроподстанции. Им было предложено сложить оружие и сдаться. В ответ они открыли огонь по правоохранителям. В ходе боя двое бандитов были уничтожены.

На месте перестрелки нашли автоматическое оружие и боеприпасы, а также готовое к применению самодельное взрывное устройство.

«Потерь среди сотрудников правоохранительных органов и пострадавших среди гражданского населения нет», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Ленинском районе Махачкалы с 02:45 18 мая был введен режим контртеррористической операции.

Махачкала, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Терроризм

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