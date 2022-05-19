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Четверг, 19 мая 2022, 09:47 мск

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Житель Саратовской области совершил тройное убийство

В Саратовской области в частном доме обнаружили застреленными троих мужчин. Подозреваемого в убийстве задержали. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Преступление было совершено в хуторе Лопатин Ершовского района. В доме нашли тела 60, 52, 47-летнего мужчин с огнестрельными ранениями.

Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц).

Полиция установила личность и местонахождение подозреваемого. 57-летнего злоумышленника удалось задержать. В настоящее время следователями СК с ним проводятся следственные действия. Расследование продолжается.

Саратов, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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