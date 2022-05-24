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Вторник, 24 мая 2022, 11:23 мск

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На Кубани пенсионер на охоте застрелил полицейского

Фото: Pixabay

В Краснодарском крае охотник застрелил полицейского, приняв его за медведя. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Несчастный случай произошел вечером в станице Бесленеевской Мостовского района. Незнакомые между собой мужчины охотились в лесу. Пенсионер услышал шум и произвел выстрел из своего ружья в направлении 44-летнего местного жителя, находившегося в 40 метрах от него.

В результате тот получил огнестрельное ранение в бедро правой ноги. Пострадавшему оказали первую помощь и на скорой увезли в больницу. От полученной травмы мужчина скончался по пути.

Уголовное дело возбуждено ч. 1 ст. 109 УК РФ «причинении смерти по неосторожности». Расследование продолжается.

Краснодар, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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