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Пятница, 27 мая 2022, 12:21 мск

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Пенсионерка зарезала мужа из-за рассады

Жительница Архангельской области ударила мужа ножом за то, что он раскидал ее рассаду. В результате мужчина скончался. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Семейная ссора произошла в Новодвинске. 61-летняя женщина сама призналась в убийстве. По ее словам, супруг пришел домой пьяным и разбросал ее рассаду. В гневе пенсионерка схватила кухонный нож и ударила супруга в ногу.

«Нож повредил артерию, прибывшая по вызову бригада скорой медицинской помощи не смогла спасти мужчину», – рассказали в СКР.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), расследование продолжается.

Архангельск, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Северо-Запад, Россия, Скандалы и происшествия, Убийства,