Украинская армия вновь обстреляла Курскую область

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что ранним утром в понедельник украинские войска вновь обстреляли приграничный поселок Тёткино в Глушковском районе.

«Удары наносились по мосту и местным предприятиям», – написал глава региона в своем телеграм-канале. Информация о повреждениях и возможных пострадавших в результате обстрела уточняется.

Надо отметить, что поселок Теткино уже неоднократно подвергался ударам со стороны ВСУ. Утром 19 мая во время такой атаки погиб один человек, еще несколько человек получили ранения. Жертвой обстрела стал водитель фуры, который привез сырье на местный спиртзавод.

В конце мая Минобороны России направило в Курскую область дополнительные войска, а также артиллерию и ракетные установки для обеспечения безопасности после обстрелов со стороны Украины.

Ранее в ФСБ РФ заявили, что российские пограничники на границе с Украиной усилены резервами, бронетехникой и групповым оружием для предотвращения вооруженных провокаций.

Курск, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»