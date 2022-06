Ограбление века: в мексиканском порту украдены 20 контейнеров с золотом, серебром и электроникой

Группа боевиков похитила в мексиканском порту 20 контейнеров, в которых находилось золото, серебро и другие драгоценные металлы. Операция, которую некоторые местные СМИ назвали ограблением века, прошла на юго-западе Мексики в штате Колима в начале этого месяца. Новость не доходила до общественности до выходных, сообщило агентство AFP.

Ограбление, в котором, по данным ежедневной газеты El País, участвовали не менее 12 вооруженных людей, произошло без единого выстрела в порту Мансанильо утром 5 июня. Преступники сначала нейтрализиовали охранников, а затем погрузили двадцать контейнеров на грузовики. Операция длилась от восьми до десяти часов. Помимо драгоценных металлов, в украденных контейнерах находилась и электроника.

«Это беспрецедентно. Мы уже видели эпизодические кражи контейнеров, но не в таких количествах», – заявил журналистам представитель Госдепартамента Колима Густаво Адриан Хойя.

Следователи отказались сообщить подробности о количестве украденного золота и серебра, заявив, что ограбление произошло в части порта, находящейся в ведении частной компании. По данным местных СМИ, пока никто не задержан за ограбление.

Город Мансанильо на побережье Тихого океана – главный порт Мексики, из которого товары транспортируются на азиатский рынок, особенно в Китай. Поэтому в нем действуют и вооруженные банды, в том числе наркоторговцы.

В штате Колима между собой борются наркокартель Cartel Jalisco New Generation (CJNG), который является одним из самых могущественных наркокартелей, и New Cartel of Colima, также известный как Los Mezcales.

Мехико, Елена Васильева

© 2022, РИА «Новый День»