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Понедельник, 20 июня 2022, 11:42 мск

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Три сотрудника налоговой торговали данными о доходах силовиков

Три сотрудника налоговых органов обвиняются во взяточничестве. Они продавали частным детективам сведения, составляющие охраняемую законом тайну. Об этом сообщает СК РФ.

Всего фигурантами по делу проходят четыре человека – три сотрудника налоговой службы и посредник. Их обвиняют по п. «а» ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц) и ч. 2 ст. 291.1 (посредничество во взяточничестве).

По данным следствия, в период с 2019 по 2020 год работники налоговой торговали сведения из информационных систем, к которым имели доступ. В частности, они передавали за вознаграждение представителям детективного агентства данные об источниках дохода физических лиц, счетах, открытых в кредитных организациях, адресах регистрации и имуществе.

«При силовой поддержке Росгвардии проведены обыски, в том числе по месту жительства и на рабочих местах, в ходе которых обнаружены и изъяты мобильные устройства, компьютеры, ноутбуки, документация и иные предметы, представляющие интерес для следствия. Следственные действия были проведены также в Оренбургской, Ярославской и Псковской областях», – рассказали в СКР.

Двоих подозреваемых заключили под стражу, еще двое находится под домашним арестом. Расследование продолжается.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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