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Пятница, 24 июня 2022, 13:51 мск

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Годовой оборот площадки по продаже наркотиков оценили в миллиард рублей

Годовой оборот операций на теневой русскоязычной онлайн-площадке по продаже наркотиков Hydra («Гидра») превышал 1 млрд рублей. Об этом рассказал первый замначальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков (ГУНК) МВД России Кирилл Смуров.

«Этот нелегальный интернет-сервис был создан в 2015 году. На его базе осуществляли деятельность более 19 тысяч виртуальных магазинов», – цитирует Смурова «Интерфакс».

Через «Гидру» осуществлялась торговля не только запрещенными веществами, но и фальшивыми деньгами, персональными данными, поддельными документами.

Российские правоохранители вычислили, что технические ресурсы «Гидры» расположены за рубежом, о чем сообщили иностранным коллегам. Зарубежные партнеры ликвидировали эту техническую базу под видом санкций и приписали все заслуги себе.

Предполагаемый организатор «Гидры» был задержан в апреле. Правоохранительные органы продолжают разыскивать преступников, причастных к работе незаконного ресурса.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Наркотики

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