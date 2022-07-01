Жители Саратовской области убили собутыльника и бросили в яму во дворе

Следователи задержали 57-летнего жителя Вольска в Саратовской области по делу об убийстве. Тело 38-летнего погибшего нашли 30 июня в яме во дворе частного дома.

По версии следствия, в 20-х числах июня подозреваемый с двумя знакомыми распивал спиртное в доме одного из них. Во время застолья он узнал, что его сожительница поссорилась с одним из мужчин и уехала к сестре. Это разозлило подозреваемого, и мужчина бросился на обидчика с кулаками. От побоев тот умер на месте.

Наутро подозреваемый и хозяин дома вынесли тело на улицу, бросили в яму во дворе и присыпали землей.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Злоумышленник рассказал о совершенном им преступлении. Он задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения», – пояснили в управлении Следственного комитета по региону.

Напомним, в Москве мужчина сбросил знакомого с балкона из-за ссоры во время застолья.

Вольск, Наталья Рязанова

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