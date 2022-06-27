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Понедельник, 27 июня 2022, 12:23 мск

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Москвич сбросил знакомого с балкона

Житель столицы задержан по обвинению в покушении на убийство. Мужчина сбросил знакомого с балкона, сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета по городу Москве.

«По данным следствия, ночью 26 июня 2022 года в квартире жилого дома, расположенного по улице Островитянова в городе Москве, во время распития спиртных напитков в компании мужчин произошел конфликт. Обвиняемый, находясь с потерпевшим на балконе в ходе внезапно возникших личных неприязненных отношений, схватил знакомого 1987 года рождения за ноги и вытолкнул в оконный проем с высоты четвертого этажа. Потерпевший с различными травмами в тяжелом состоянии госпитализирован в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая помощь», – говорится в сообщении ведомства.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). В ходе допроса он полностью признал свою вину. Его причастность к совершенному преступлению подтверждается проведенными следственными действиями и другими материалами уголовного дела.

В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед Черемушкинским районным судом Москвы об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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