Пять человек стали жертвами землетрясения в Иране

Пять человек погибли, 44 пострадали в результате землетрясения на юге Ирана. Магнитуда землетрясения достигла 6,3 по шкале Рихтера, толчки ощущались даже в ОАЭ, передает News 18.
По данным Геологической службы США, землетрясение магнитудой 6,0 произошло в провинции Хормозган, в 100 км к юго-западу от портового города Бандар-Аббас. Сила афтершоков достигала 6,3 баллов. Эпицентр располагался на глубине 10 км.
Местные власти подтвердили, что пять человек погибли, еще 44 получили различные травмы. Масштабы разрушений не уточняются.
Ранее в Афганистане в результате двух землетрясений погибли более полутора тысяч человек.
Тегеран, Наталья Рязанова
© 2022, РИА «Новый День»
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