российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 2 июля 2022, 11:04 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Пять человек стали жертвами землетрясения в Иране

Архив, фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

Пять человек погибли, 44 пострадали в результате землетрясения на юге Ирана. Магнитуда землетрясения достигла 6,3 по шкале Рихтера, толчки ощущались даже в ОАЭ, передает News 18.

По данным Геологической службы США, землетрясение магнитудой 6,0 произошло в провинции Хормозган, в 100 км к юго-западу от портового города Бандар-Аббас. Сила афтершоков достигала 6,3 баллов. Эпицентр располагался на глубине 10 км.

Местные власти подтвердили, что пять человек погибли, еще 44 получили различные травмы. Масштабы разрушений не уточняются.

Ранее в Афганистане в результате двух землетрясений погибли более полутора тысяч человек.

Тегеран, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, Ближний Восток, Землетрясение,