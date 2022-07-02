Пять человек стали жертвами землетрясения в Иране

Пять человек погибли, 44 пострадали в результате землетрясения на юге Ирана. Магнитуда землетрясения достигла 6,3 по шкале Рихтера, толчки ощущались даже в ОАЭ, передает News 18.

По данным Геологической службы США, землетрясение магнитудой 6,0 произошло в провинции Хормозган, в 100 км к юго-западу от портового города Бандар-Аббас. Сила афтершоков достигала 6,3 баллов. Эпицентр располагался на глубине 10 км.

Местные власти подтвердили, что пять человек погибли, еще 44 получили различные травмы. Масштабы разрушений не уточняются.

Ранее в Афганистане в результате двух землетрясений погибли более полутора тысяч человек.

Тегеран, Наталья Рязанова

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