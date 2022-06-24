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Пятница, 24 июня 2022, 13:52 мск

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В Афганистане произошло еще одно землетрясение, есть погибшие

В Афганистане, где продолжается ликвидация последствий разрушительного землетрясения, вновь фиксируют подземные толчки. На этот раз пострадали жители провинции Пактика.

Как сообщает информационное агентство Aamaj News, землетрясение произошло сегодня утром вблизи афгано-пакистанской границы на территории уезда Гаян.

По данным Геологической службы США (USGS), очаг землетрясения магнитудой 4,3 находился на глубине 10 километров.

По предварительной информации, погибли пять человек, еще более 10 получили ранения.

Напомним, землетрясение силой в 6,1 балла случилось рано утром 22 июня ан территории Афганистана, рядом с границей с Пакистаном. Толчки ощущались в радиусе 500 км от эпицентра. Землетрясение вызвало оползни, которые привели к дополнительным жертвам и затруднили поиски выживших. Число погибших достигло полутора тысяч человек. Количество пострадавших увеличилось до двух тысяч.

Кабул, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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